Son Dakika Haberleri: "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de
Son Dakika Güncel '2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de

6 saat önce

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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