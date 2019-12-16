2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak - Son Dakika Ekonomi

2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak

6 saat önce

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye'den Bulgaristan'a kayak turları için giden vatandaşların Edirne'de konaklamaları için tur şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayarak, 2020 yılının Edirne için turizm yılı olacağını söyledi.

2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak, System.String[]

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye'den Bulgaristan'a kayak turları için giden vatandaşların Edirne'de konaklamaları için tur şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayarak, 2020 yılının Edirne için turizm yılı olacağını söyledi.


Yurtdışına kış turizmi için giden turların geçiş güzergahı olan Edirne'de, turların konaklamalarını sağlayıp Edirne'nin kış turizmini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıklayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Yurt dışında tatil turları çok ucuz. Bilhassa Bulgaristan'da kayak turları çok ucuz. Ülkemizden Bulgaristan'a giden vatandaşların bir veya iki gece Edirne'de konaklamalarını istiyoruz. Bununla ilgili tur şirketleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle okulların yarıyıl tatilinde yurt dışına çıkacaklar oldukça yoğun olacaktır. Edirne'de otel kapasitesi çok yüksek. Otellerin doluluk oranı yüksek. 2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak diyebiliriz" dedi. - EDİRNE

Bulgaristan, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş
Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama Whatsapp'a ücretli "Hatırlatıcı" özelliği geldi Siirt'te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor

Son Dakika Haberleri
18:33 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika Ekonomi
18:26 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:24 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:13 BİST100 yüzde 0.59 yükseldi, dolar 5.85 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:10 Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri - Son Dakika Ekonomi
17:57 Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş - Son Dakika Ekonomi
17:30 Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılı Edirne için turizm yılı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]