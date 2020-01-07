2020 yılı FIFA hakemlerinin kokartları takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılı FIFA hakemlerinin kokartları takıldı - Son Dakika

2020 yılı FIFA hakemlerinin kokartları takıldı

6 saat önce

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 Kış Semineri'nde FIFA Kokart Takma Töreni yapıldı.

2020 yılı FIFA hakemlerinin kokartları takıldı, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 Kış Semineri'nde FIFA Kokart Takma Töreni yapıldı. 2020 yılında FIFA kokartı taşıyacak 33 hakeme kokartları takdim edildi.

2020 Yılı FIFA Kokart Takma Töreni'ne TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcıları Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu, kulüp başkanları, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve MHK üyeleri, gözlemciler ve hakemler katıldı. Konuşmaların ardından 2020 yılında FIFA kokartı taşıyacak 33 hakeme kokartları takıldı.

FIFA hakemlerinden; Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüsayin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'e FIFA kokartlarını TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ve MHK Başkanı Zekeriya Alp takdim etti.

FIFA Yardımcı hakemleri Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüğlu'na kokartlarını TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Yılmaz Büyükaydın verdi.

FIFA Kadın hakemler Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki'ye kokartlarını TFF Başkanı Nihat Özdemir verirken, FIFA Kadın Yardımcı hakemler Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk ve Sedef Aktan ise kokartlarını Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez'den aldı.

FIFA Plaj Futbolu Hakemleri Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker ve Gökhan Barçın'a kokartlarını TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem'den aldı.

FIFA Futsal hakemleri Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak ve FIFA Futsal Kadın Hakemi Fatma Özlem Tursun'a TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar kokartlarını takdim etti.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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