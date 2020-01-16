2020 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu - Son Dakika

2020 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

6 saat önce

MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi"(İHA)

2020 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu, System.String[]

MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi"

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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