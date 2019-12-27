2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu - Son Dakika

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

6 saat önce

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu.

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu, System.String[]

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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