2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Tekirdağ DSYB ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Tekirdağ DSYB ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.


Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Veteriner Hekim Oktay Öcal 2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesine imza attılar. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili yönetmeliği kapsamında imzalanan sözleşme çerçevesinde, birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve düşen kulak küpelerinin takılması işlemlerinin birlik personelleri tarafından yapılacağı açıklandı.


Birlik Başkanı Ergin Durgun, "Bu hizmetimizin üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ever Banega Al Ahli ile anlaştı
Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:12 İDOB, 2020'ye "Dans Üçgeni" ile başlayacak - Son Dakika
19:10 Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
19:10 Dijital takograf uygulaması ertelendi - Son Dakika
19:05 Bafra'da berberler denetlendi - Son Dakika
19:05 Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]