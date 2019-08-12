2020 yılı için rezervasyonlar başladı
1 saat önce
Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.
Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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