Son Dakika Haberleri: 2020 yılı için rezervasyonlar başladı
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2020 yılı için rezervasyonlar başladı

1 saat önce

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.

2020 yılı için rezervasyonlar başladı, System.String[]
Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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