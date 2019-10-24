Son Dakika Haberleri: 2020 yılı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' raporu açıklandı
Son Dakika Güncel 2020 yılı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' raporu açıklandı

2020 yılı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' raporu açıklandı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' 2020 yılı raporunu açıkladı.

2020 yılı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' raporu açıklandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' 2020 yılı raporunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' 2020 yılı raporunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index), üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz etmektedir. Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporu, 24 Ekim 2019 tarihinde (bugün) kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu rapora göre İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur. Bu yıl, iş yapma kolaylığı reform çalışmaları Bakanlığımız liderliğinde başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Bu başarı, özel sektörümüzü temsilen TOBB ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla işe başlama, vergi ödeme, elektrik temini, tapu kaydı ve dış ticaret alanlarında yapılan reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Endeksteki en büyük sıçrama esas itibarıyla Bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80'den 26'ya yükselmiştir. Söz konusu reformlar ile maliyetlerin düşmesi, işlem sürelerinin ve sayılarının azalması temin edilerek, Türkiye'de iş hayatında verimlilik ve etkinlik artırılmıştır" denildi.

(İHA)

Dünya Bankası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türk halkından yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 yılı 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' raporu açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]