2020 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı - Son Dakika

Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında dünyanın üçüncü ülkesi ve listede toplamda 486 plajı var. Bunların büyük çoğunluğu da turizmin gözbebeği Antalya'da. Buna göre Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 23 artarak 486'ya yükseldi.

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, İzmir'de 52'ye, Aydın'da 35'e, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi.

Türkiye'nin en ünlü plajlarından Antalya'daki Kaputaş Plajı, İngiliz Guardian gazetesi tarafından da dünyanın sayılı plajları arasında gösterilmişti. Bu plaj yıllardır temiz denizi ile Mavi Bayrak listesinde yer alıyor.

(İHA)