Son Dakika Haberleri: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de
Son Dakika Politika 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de

1 saat önce

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'de, System.String[]

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.


TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin Türk lirası ödenek verilecek. Kanun teklifine göre genel bütçe gelirlerinin 941 milyar 944 milyon bin Türk lirası, özel bütçeli idarelerin 12 milyar 464 milyon 193 bin Türk lirası öz gelir, 71 milyar 162 milyon 721 bin Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere 83 milyar 626 milyon 914 bin Türk lirası olarak tahmin edildiği belirtildi. - ANKARA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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