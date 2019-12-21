Son Dakika › Ekonomi › 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
6 saat önce
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:06 Kaynak: AA
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.
Son Dakika CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti Son dakika: Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur