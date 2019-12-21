2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika

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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
6 saat önce
Oylamanın yapılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:24 Kaynak: AA
Oylamanın yapılması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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