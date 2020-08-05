2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendi - Son Dakika

2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olduğunu duyurdu.

2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olduğunu duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlediklerini ve bu tema çerçevesinde 6 - 8 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceklerini açıkladı.

Paylaşımında Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili ifadeler kullanan Erbaş, "Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla idrak edeceğiz. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu da 'Peygamberimiz ve Çocuk' başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu başlığı "Peygamberimiz ve Çocuk" olacak

Sempozyumla, çocuk konusunu Kur'an ve Sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar bilhassa Hz. Peygamber'in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak, Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara yönelik hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 - 8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde tebliğ sunabilecek. Katılımcılar, tebliğ özetlerini 4 Eylül 2020 tarihine kadar teslim edebilecek. Kabul edilen tebliğ özetlerinin açıklanma tarihi 18 Eylül 2020 olarak belirtilirken, tebliğ metinlerinin son teslim tarihi 23 Ekim 2020 olarak belirtildi.

Katılım Şartları

Sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde; bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu 300 ile 400 kelime ile ana hatlarıyla açıklaması isteniyor. Özetler, katılım formu kullanılarak "mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr" adresine e-posta yoluyla, 0312 284 55 25 numaralı hatta faks çekilerek veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na posta ile gönderilecek. Tebliğ metinleri, 5000 ile 7000 kelime arasında olacak. Ayrıca, oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Sempozyumda, "Kur'an Penceresinden Çocuk", "Peygamberimiz ve Çocuk", "Bugünün Çocukları", "Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuklara Yönelik Hizmetleri" konuları ele alınacak.

Mevlid-i Nebi Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen ve Mevlid Kandili'ni de içerisine alan Mevlid-i Nebi Haftası, her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca belirlenen tema çerçevesinde yapılan etkinlikler, sempozyum ve diğer programlarla Hazreti Peygamber'in örnek hayatı anlatılıyor. Bu çerçevede, Hazreti Peygamberi anma ve anlamaya yönelik birçok program icra ediliyor. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Peygamberimiz ve Çocuk' olarak belirlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen         
14:37
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek         
14:04
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi         
13:50
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor         
13:41
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor         
12:40
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak         
10:31
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt         
00:03
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Hastanenin Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı         
20:15
Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu         
17:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 17:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei