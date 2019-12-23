2020 yılı motor hacmine göre MTV tutarları - Son Dakika
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2020 yılı motor hacmine göre MTV tutarları

6 saat önce

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

2020 yılı motor hacmine göre MTV tutarları, System.String[]

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu.


2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor hacmine göre MTV tutarları belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.


Zamlı MTV tutarları şöyle:


01.01.2018 öncesi tescil


1-3 yaş 0-1300 cc


2019 MTV: 861 lira


2020 MTV: 964 lira


1301-1600 cc


2019 MTV: 1499 lira


2020 MTV: 1678 lira


01.01.2018 öncesi tescil


1-3 yaş 1601-1800 cc


2019 MTV: 2647 lira


2020 MTV: 2964 lira


1801-2000 cc


2019 MTV: 4170 lira


2020 MTV: 4670 lira


01.01.2018 öncesi tescil


4-6 yaş 0-1300 cc


2019 MTV: 600 lira


2020 MTV: 672 lira


1301-1600 cc


2019 MTV: 1124 lira


2020 MTV: 1258 lira


01.01.2018 öncesi tescil


4-6 yaş 1601-1800 cc


2019 MTV: 2068 lira


2020 MTV: 2316 lira


1801-2000 cc


2019 MTV: 3211 lira


2020 MTV: 3596 lira


01.01.2018 öncesi tescil


7-11 yaş 0-1300 cc


2019 MTV: 336 lira


2020 MTV: 376 lira


1301-1600 cc


2019 MTV: 652 lira


2020 MTV: 730 lira


01.01.2018 öncesi tescil


7-11 yaş 1601-1800 cc


2019 MTV: 1218 lira


2020 MTV: 1364 lira


1801-2000 cc


2019 MTV: 1888 lira


2020 MTV: 2114 lira


01.01.2018 sonrası tescil


1-3 yaş 0-1300 cc


Matrahı 46 bin 300 liraya kadar


2019 MTV: 861 lira


2020 MTV: 964 lira


Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası


2019 MTV: 946 lira


2020 MTV: 1059 lira


Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü


2019 MTV: 1033 lira


2020 MTV: 1156 lira


01.01.2018 sonrası tescil


1-3 yaş 1301-1600 cc


Matrahı 46 bin 300 liraya kadar


2019 MTV: 1499 lira


2020 MTV: 1678 lira


1301-1600 cc Matrahı


46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası


2019 MTV'si: 1649 lira


2020 MTV'si: 1846 lira 1301-1600 cc


Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü


2019 MTV'si: 1799 lira


2020 MTV'si: 2014 lira


01.01.2018 sonrası tescil


1-3 yaş 1601-1800 cc


Matrahı 115 bin 900 lira


2019 MTV: 2911 lira


2020 MTV: 3260 lira


1601-1800 cc


Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü


2019 MTV: 3176 lira


2020 MTV: 3557 lira


01.01.2018 sonrası tescil


1-3 yaş 1801-2000 cc


Matrahı 115 bin 900 lira


2019 MTV'si: 4586 lira


2020 MTV'si: 5136 lira


1801-2000 cc


Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü


2019 MTV'si: 5003 lira


2020 MTV'si: 5603 lira - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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