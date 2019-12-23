2020 yılı motor hacmine göre MTV tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu.



2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor hacmine göre MTV tutarları belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.



Zamlı MTV tutarları şöyle:



01.01.2018 öncesi tescil



1-3 yaş 0-1300 cc



2019 MTV: 861 lira



2020 MTV: 964 lira



1301-1600 cc



2019 MTV: 1499 lira



2020 MTV: 1678 lira



01.01.2018 öncesi tescil



1-3 yaş 1601-1800 cc



2019 MTV: 2647 lira



2020 MTV: 2964 lira



1801-2000 cc



2019 MTV: 4170 lira



2020 MTV: 4670 lira



01.01.2018 öncesi tescil



4-6 yaş 0-1300 cc



2019 MTV: 600 lira



2020 MTV: 672 lira



1301-1600 cc



2019 MTV: 1124 lira



2020 MTV: 1258 lira



01.01.2018 öncesi tescil



4-6 yaş 1601-1800 cc



2019 MTV: 2068 lira



2020 MTV: 2316 lira



1801-2000 cc



2019 MTV: 3211 lira



2020 MTV: 3596 lira



01.01.2018 öncesi tescil



7-11 yaş 0-1300 cc



2019 MTV: 336 lira



2020 MTV: 376 lira



1301-1600 cc



2019 MTV: 652 lira



2020 MTV: 730 lira



01.01.2018 öncesi tescil



7-11 yaş 1601-1800 cc



2019 MTV: 1218 lira



2020 MTV: 1364 lira



1801-2000 cc



2019 MTV: 1888 lira



2020 MTV: 2114 lira



01.01.2018 sonrası tescil



1-3 yaş 0-1300 cc



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2019 MTV: 861 lira



2020 MTV: 964 lira



Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası



2019 MTV: 946 lira



2020 MTV: 1059 lira



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2019 MTV: 1033 lira



2020 MTV: 1156 lira



01.01.2018 sonrası tescil



1-3 yaş 1301-1600 cc



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2019 MTV: 1499 lira



2020 MTV: 1678 lira



1301-1600 cc Matrahı



46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası



2019 MTV'si: 1649 lira



2020 MTV'si: 1846 lira 1301-1600 cc



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2019 MTV'si: 1799 lira



2020 MTV'si: 2014 lira



01.01.2018 sonrası tescil



1-3 yaş 1601-1800 cc



Matrahı 115 bin 900 lira



2019 MTV: 2911 lira



2020 MTV: 3260 lira



1601-1800 cc



Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü



2019 MTV: 3176 lira



2020 MTV: 3557 lira



01.01.2018 sonrası tescil



1-3 yaş 1801-2000 cc



Matrahı 115 bin 900 lira



2019 MTV'si: 4586 lira



2020 MTV'si: 5136 lira



1801-2000 cc



Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü



2019 MTV'si: 5003 lira



2020 MTV'si: 5603 lira - İSTANBUL