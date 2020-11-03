2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi - Son Dakika

2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi

03.11.2020 11:11
2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi, System.String[]

2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi.

2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı 03 Kasım 2020 tarihi itibari ile ilan edildi. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde uygulanacak olan programın toplam bütçesi 30.000.000 TL. Sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek. KUDAKA'dan yapılan açıklamada, bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali desteği asgari 200.000 TL, azami 2.500.000 TL olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Proje başvuruları 28 Aralık 2020 saat 23: 59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 28 Aralık 2020 saat 23: 59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dahil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 04 Ocak 2021 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 04 Ocak 2021 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. - ERZİNCAN

2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi

Türk Lirası, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Altın gram fiyatı 515 lirayla rekor tazeledi Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı
Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız         
11:48
Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti         
11:24
Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne         
11:07
Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir         
11:00
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı         
10:32
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 11:59:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei