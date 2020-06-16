2020 Yılı Teknik Destek Programı açıldı - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Teknik Destek Programı açıldı.



Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 2 milyon TL olan 2020 Yılı Teknik Destek Programı'nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi'nde yer almakta.



Programın Amacının 2014-2023 Ankara Bölge Planı'nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, "2018-2020 Sonuç Odaklı Program" vizyonu dahilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak olduğu kaydedildi.



Programın Öncelikleri ise Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması olarak ifade edildi. - ANKARA