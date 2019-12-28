2020 yılı trafik cezaları yüzde 22,58 zamlı uygulanacak - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen trafik cezaları, 2020 yılında yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2020 yılına ait trafik cezaları belli oldu. 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlendiği açıklandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak trafik cezaları da değerlendirme sonucu yeniden hesaplanarak güncellendi.

"ÇAKAR"A GEÇİT YOK

Belirlenen yeni trafik cezaları kapsamında birçok alandaki cezalar revize edildi. 'Çakar' kullanan araçlara, emniyet kemeri takmayan şoföre, engellilere ait alanlara park edenlere, araç yükleme kurallarına uymayanlara, kırmızı ışıkta geçme sonucu uygulanacak cezalara, geçerlilik süresi dolan ehliyeti kullanan şoförlere, yetkisiz taşımacılık yapan araç sahiplerine, plaka değişikliği ve kış lastiği uygulamasına uymayan araç sahiplerine uygulanacak cezalar belli oldu.

2020 yılında sürücülerin kurallara uymaması halinde verilecek en yüksek ceza 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Yetkisi olmadığı halde aracında çakar adı verilen ses ve ışıklı ikaz sistemi kullanan kişilere ise bin 228 lira cezai işlem uygulanacak. Üzerinde çakar bulunan bir arabanın sahibi olmamasına rağmen aracı kullanan kişiye de tespit edilmesi halinde aynı miktarda ceza uygulaması yapılacak.

Araçta bulunması gereken tescil belgesi tespit edildiği halde araç içinde bulundurulmayan sürücülere ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek. Araç içerisinde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular için de 2020 yılına dair cezalar açıklandı. Park ve duraklama ihlali yapan, dönüş ve geçme kurallarına dair ihlal yapan, indirme ve bindirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayan, araç içinde çöp atan ve araç içinde yüksek seste müzik açanlara 132 lira para cezası uygulanacak.

AYRICA TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN YAYALARA DA TESPİT EDİLMESİ HALİNDE 132 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK.

Engelli bireylere ait park alanlarını gasp eden sürücülerin de 264 lira para cezasına çarptırılacağı duyuruldu. Belirlenen 2020 yılı rakamlarına göre araç yükleme kurallarına uymamanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar değişen fiyatlarla uygulanacak. Seyir esnasında; kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere, yüzde 30'a kadar hız sınırına uymayan sürücülere, cep telefonu kullanan sürücülere, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere 288 lira para cezası uygulanacak.

Sürücü belgesi geçerlilik süresi dolan ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullanan sürücüler için 2020 yılında 489 lira para cezası uygulanacak. Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar ise 409 lira para cezasına çarptırılacak. Araçlarına uygun şartlarda belirlenen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, önceden belirtilmiş sayıda tescil plakasını aracında bulundurmayan, farklı okunması veya okunmayacak şekilde tescil plakası değişikliği yapanlara ise 505 lira ceza kesilecek. Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan taşıyanlara ise 557 lira ceza uygulaması yapılacak. Hız sınırı önceden belirlenmiş yollarda kurallara uymayarak hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan sürücüler için 598 lira cezai işlem uygulanacak. Aynı ücrette olan diğer cezalı durumlar ise şu şekilde sıralandı; şerit izleme kurallarına uymayan, takograf ve taksimetre kullanmayan, emniyetsiz araç kullanan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan, yayalar için belirlenmiş trafik lambaları olmayan yollarda yayalara öncelik verilmesi halinde de 598 lira para cezası uygulanacak.

KORSAN YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPANA 2 BİN 473 LİRA CEZA

Kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu tarihlerde sürücüler bu kuralı ihmal ederse tespit edilmesi halinde 766 lira para cezası ödemek zorunda kalacak. Alkollü araç kullanan sürücüler için şayet ilk kez bu durumla karşı karşıya kaldılarsa, 2020 yılında uygulanacak ücret 228 lira olarak belirlendi. Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan, ters istikamette seyreden, emniyet şeridi ihlal eden sürücüler için de bin 228 lira para cezası uygulanacak. Korsan yolcu taşımacılığı yapan fırsatçılar için de 2020 yılında uygulanacak cezai işlem ücreti bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar para cezası olarak uygulanacak. Alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler bin 539 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 81 lira ceza ödemek zorunda kalacak. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanan ve alkollü araç kullandığı üçüncü kez tespit edilenler için 2 bin 473 lira para cezası uygulanacak.

KESİLEN PARA CEZASINI 15 GÜN İÇİNDE ÖDEYENLERE YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANACAK

Trafik uygulamalarında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespiti amacıyla kullanılan teknik cihazların kullanılmasını kabul etmeyenler için 3 bin 516 lira para cezası uygulanacak. Araçlarında radarın yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları bulunduran sürücüler için 3 bin 728 lira para cezası uygulanacak. Aracında sahte ya da başka bir araca ait plaka kullanan sürücüler için 6 bin 129 lira para cezası uygulanacak. Drift atarak trafiği tehlikeye düşürenlere ise 6 bin 141 lira cezai işlem uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lirayla cezalandırılacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira ceza kesilecek. Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lirayla cezalandırılacak. Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli ise 20 bin 918 lira olacak. Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

(Mehmet Kalay - Emin Kuvat/İHA)