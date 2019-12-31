2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu - Son Dakika Ekonomi

2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun da (TÜİK) aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi kullanıma sunuldu.

2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumunun da (TÜİK) aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi kullanıma sunuldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nin 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunabilmeleri amacıyla TÜİK koordinasyonunda bu çalışmanın yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, takvimin 1 Mart 2007'den itibaren her yıl düzenli olarak güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatlerin önceden ilan edildiğine dikkati çekilerek, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı haberdar olmasının sağlandığı vurgulandı.

TÜİK'in de dahil olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2020'de açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren "2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi", kurumun internet sayfasında (www.tuik.gov.tr) ve Resmi İstatistik Portalı'nda (www.resmiistatistik.gov.tr) kullanıma sunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Son Dakika Haberleri
19:44 Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi
19:32 Enerji piyasalarında 2020'de uygulanacak idari para cezalarında artış - Son Dakika Ekonomi
19:28 2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika Ekonomi
19:20 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
19:20 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]