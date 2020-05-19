2020 yılı yaş çay sezonu başladı - Son Dakika

2020 yılı yaş çay sezonu başladı

Bugün itibariyle açılan 2020 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girmeye başladı.

2020 yılı yaş çay sezonu başladı, System.String[]

Bugün itibariyle açılan 2020 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girmeye başladı.

Çaylıklara giren üreticiler Ramazan Bayramı arefesinden başlayarak bayramın son gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağından önce hızlı bir şekilde çaylarını toplamaya başlarken, sokağa çıkma yasağı esnasında çayın kalitesini kaybedeceğinden endişelenen çay üreticisi, yasağın çay tarımında uygulanmaması gerektiğini savundu.

ÇAYKUR'un çay sezonunu açmakta geç kaldığını dile getiren çay üreticisi İhsan Bal, 4 günlük sokağa çıkma yasağının da çayın kartlaşmasına sebep olacağını ifade etti. Bal "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Randevu sistemi var herkes saatinde gelip çayını satacak. Çok güzel bir uygulama oldu. Vatandaş uyar mı biliyorum ama herkesin uyması gerekiyor. Çay geçiyor aslında ÇAYKUR'un en az bir hafta önce açması gerekiyordu. Eğer havalar iyi giderse çay aşırı derecede geçer. Pazartesi günü çay toplanması lazım. 4 gün sokağa çıkma yasağında çay toplanmasa çay kartlaşır. ÇAYKUR haddinden fazla geç kaldı. Bir hafta önce açılmalıydı. Aşırı derecede sıcak var çay suyunu almış. 4 gün sonra çayın suyu geçecek sonra ÇAYKUR zarar edecek 4 gün sonra çıkacak çay daha değişecek. Ondan çıkan çay çöp olacak" dedi.

Ramazan Bayramı arefesinden başlayarak 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının üreticiye uygulanmaması gerektiğini ve eğer uygulanırsa 1 ton çayda 150 kilogramlık zarar edeceklerini dile getiren bir başka çay üreticisi Mehmet Özdemir ise "Çay hasadı şuanda başladı. Çayımız gelmiş şuanda toplamaya devam ediyoruz. Çay şuanda tamamen toplanmaklık oldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak bu da çayın geçmesine neden olacak. ÇAYKUR'un yeni bir karar alması gerekiyor. Tarıma sokağa çıkma yasağının olmaması gerekiyor. Çünkü tarım bu geçiyor. Sonra ÇAYKUR'da diyecek ki bu çay karardı almıyorum. Tonunda 100-150 kilo zarar eder. Randevu sistemi iyi oldu. Alım yerine yığılma olmayacak. Hastalık döneminde çok iyi bir uygulama olacak. Kotanın yüksek olması çok güzel. Kotamız az olduğunda özel sektöre çay veriyorduk şimdi güzel oldu. 4 gün sokağa çıkma yasağı çayı çok etkileyecek. ÇAYKUR kalite diyor. Kaliteli çay yapması için çayı zamanında olması gerekiyor. Çay hastalıktan dolayı zaten geç kaldı şimdi sokağa çıkma yasağı gelirse daha da geç kalacak. Ürün burada zamanı geçmeye başladı, kartlaştı. Önün için geç kalındı Kemalpaşa bizden 15 gün erken başlıyor. Düşünün oranın çayı ne oldu" şeklinde konuştu.

(İHA)

Ramazan Bayramı, İhsan Bal, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020 yılı yaş çay sezonu başladı - Son Dakika

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 18:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılı yaş çay sezonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]