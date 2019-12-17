2020 yılında 11 banka "piyasa yapıcı" olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2020 yılında 11 banka 'piyasa yapıcı' olacak - Son Dakika Ekonomi

2020 yılında 11 banka "piyasa yapıcı" olacak

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2020 döneminde piyasa yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıkladı.

2020 yılında 11 banka

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak- Aralık 2020 döneminde piyasa yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıkladı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2020 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 03 Aralık 2019 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi"nin 11'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2020 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır.

" Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası."


Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
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