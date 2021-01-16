2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü - Son Dakika

2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü

16.01.2021 00:53

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. Listeye göre üye kampanyası yapan AK Parti yaklaşık bir yılda 1 milyon yeni kayıtla toplam üye sayısını 11 milyonun üzerine çıkardı. MHP ve CHP'nin üye sayısında azalma gözlenirken Gelecek Partisi ve DEVA Partisi üye sayılarını artırdı.

Siyasi partilerin sicilini tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak tarihi itibariyle siyasi parti ve üye sayılarını ilan etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 1 milyon olmak üzere 2023 yılı için 15 milyon üye hedefiyle başlattığı kampanya sürecinde, üye sayısını en çok arttıran parti AK Parti oldu.

AK PARTİ'YE 2 AYDA 100 BİNDEN FAZLA ÜYE

Yargıtay'ın 11 Kasım 2020'de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride kalan iki ayda 107 bin 700 arttıran AK Parti'nin, güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu. Açıklanan son sayılarla birlikte, Şubat 2020'de 10 milyon 195 bin 904 üyesi olan AK Parti geride kalan 11 ayda bu rakamı 961 bin 752 arttırdığı ortaya çıktı.

2018 yılı milletvekili seçimlerinde AK Parti 21 milyon 335 bin oy almıştı. Bu sonuç dikkate alındığında AK Parti'ye oy vermiş her 2 seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü.

MHP'NİN ÜYE SAYISI AZALDI

Siyasi parti üye sayılarında Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise AK Parti'nin aksine azalma yaşandı. 11 Kasım 2020'de 492 bin 994 üyesi olan MHP'nin, geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

CHP'NİN ÜYE SAYISI DÜŞTÜ, İYİ PARTİ VE HDP'NİN ARTTI

Ana muhalefet partisi CHP'nin de üye sayılarında geride kalan iki ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020'de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP'de bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635'te kaldı.

2020 yılında 400 bin üye hedefi koyan İYİ Parti ise henüz bu rakama ulaşamadı.11 Kasım 2020'de 316 bin 319 üyesi olan parti iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450'ye çıkardı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP liderinin kapanmasını talep ederek hedef aldığı HDP ise geride kalan iki ayda üye sayısını arttırdı. 11 Kasım 2020'de 40 bin 509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üyeyle toplam 41 bin 39'a ulaştı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ 100 BİN BARAJINI GEÇTİ

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti. Kasım 2018'de kurulan partinin Şubat 2020'deki üye sayısı 57 bin 175 iken, Ocak 2021 itibariyle 102 bin 841 oldu.

TOPLAM SİYASİ PARTİ SAYISI 107 OLDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 2018 yılında 2, 2019 yılında ise 3 yeni siyasi parti kuruldu. Türkiye siyasetine 2020 yılında ise 27 yeni siyasi parti katıldı. Toplam siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi.

2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Milliyetçi Hareket Partisi, Yargıtay, Kasım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü - Son Dakika


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