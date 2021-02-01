2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika

2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu

01.02.2021 11:47

- (Özel)2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu Karacabey, "2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" Daha yeşil bir Türkiye için 2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

- (Özel)2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu

Karacabey, "2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız"

İSTANBUL - Daha yeşil bir Türkiye için 2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 2021 yılında da en az 600 milyon fidan dikiminin hedeflendiğini ifade eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Türkiye'de birçok vatandaş, Geleceğe Nefes Projesi kapsamında ilk kez fidan dikme deneyimi yaşadı. 2019 yılında start verilen proje kapsamında ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların ve yeşilin korunması adına fidan dikimi ve yetiştirilmesi alanındaki faaliyetlerine yıl boyunca devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 yılına kadar 7 milyar fidan hedefine adım adım yaklaşılıyor. 2019 yılında 333 milyon fidan dikilirken bu sayı 2020 yılında 603 milyona yükseldi. 2021 yılında da en az 600 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenirken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"2023 yılında da 7 milyar fidan toprakla buluşmuş olacak"

Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu aktaran Orman Genel Müdürü Karacabey," Türkiye 1946 yılından bu yana planlı ve disiplinli bir şekilde ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın hem başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı döneminde ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili ciddi ve büyük atılımlar gerçekleşti. Önceki yıllara nazaran son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında yıllık ortalamaya baktığımız zaman 5 kat daha fazla ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Alanları yeşille buluşturmanın önemine dikkat çeken Karacabey, "Potansiyeli yüzde 50 artırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş oldukları 2023 yılında 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefine adım adım yaklaşmış oluyoruz. 2023 yılında da 7 milyar fidan toprakla buluşmuş olacak. Yaptığımız işe baktığımız zaman ormanlarımızın korunması için bugüne kadar 118 personelimiz şehit oldular. Geleceğe Nefes Kampanyasını da ülkemizin topraklarının erozyonla kaybolup gitmesini önlemek için bir vatan savunması olarak görüyor büyük bir heyecanla bu projeye sahip çıkıyor arkadaşlarımız" diye konuştu.

"Projemiz sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya nefes olsun istedik"

2019 yılında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 11 milyon fidanın toprakla buluşturmayı hedeflediklerini vatandaşların yoğun katılımıyla birlikte o gün 13 milyon 800 bin fidan dikildiğini hatırlatan Karacabey," Ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinin tamamında milyonların üstünde vatandaşımız sahalardaydı. 13 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturduk. Çorum ilimizde tek noktadan 303 bin fidanı toprakla buluşturarak bir dünya rekoru kırdık. Bir saat içerisinde 303 bin fidanı toprakla buluşturduk ve Guinness Rekorlar Kitabında yayınlandı. Kampüs içindeki fidan dikim alanında yeni bir dünya rekoruna daha imza attık. 452 bin 23 fidanı dikerek Türkiye haritasını oluşturduk. Bu da Guinness tarafından bitkilerle oluşturulmuş en büyük resim olarak rekorlar kitabına geçti. Ülkemize, vatanımıza duyduğumuz sevginin bir işareti olsun diye o resmi Türkiye Haritası olarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu
2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu
2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu
2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu

Orman Genel Müdürlüğü, Geleceğe Nefes, Karacabey, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı Arkadaş cinayetinde kan donduran detaylar: Dövüp silahla vurmuş, boğduktan sonra da cesedin yanması için ormanı yakmış Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi         
11:13
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 12:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılında 603 milyon fidan toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei