2020 Yılında Başarısız Olan Üç Akıllı Telefon Markası! - Son Dakika

Şu anda, büyük akıllı telefon markalarının çoğu Çin'den geliyor. Dolayısıyla iç pazardaki rekabet de oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Coronavirüs pandemisi, özellikle 2020 sezonunda birçok teknoloji markası için zor bir dönem oldu. Markalar ayakta kalabilmek için farklı çalışmalar yürüttü. Kimi bu çalışmaların sonunda başarılı oldu kimi de başarısız olarak üretimi durdurdu.

Son birkaç yılda Çinli markalardan; 360 Mobiles, Gionee ve Smartisan teknoloji üreticileri piyasa şartlarına dayanamayarak sektörden çekildiler. Teknoloji firmaları bu dönemden sonra kendilerini toplamaya çalışıyor. Ancak bazı ünlü firmalar, 2020 yılında piyasaya sürdüğü cihazlardan istediği kadar verim alamadı ve 2021 yılı için diğer markalara göre bir adım geriye düştü.

Gelen analizlere göre; Aşağıdaki üç üreticinin, 2021 yılı için geride kalma şansı en yüksek olduğu açıklandı.

ZTE Mobile

Kuşkusuz ZTE markası, 2020 yılının önemli markalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta ekran altı kamerası ile AXON 20'yi piyasaya çıkardılar ve böyle bir teknolojiyi son kullanıcıya getiren dünyanın ilk akıllı telefon markası olarak ön plana çıktılar. Ne yazık ki bu telefon, Snapdragon 765G adlı işlemciyi AXON 20 modelinde kullandı. Bunun neticesinde, AXON 20 modeli ekran altı kamerası ile piyasada ilk olsada, amiral gemisi olarak ön plana çıkmadı. Üstelik fiyat da ucuz değildi. Sonuç olarak, bu telefon iyi bir satış performansına ulaşamadı. Bu nedenle, 2021'de ZTE akıllı telefonlarının geride kalma şansı var.

Meizu

Meizu, 2021'de Snapdragon 888 amiral gemisi işlemciye sahip akıllı telefonlar üreteceğini ve piyasada satacağını açıkladı. Ancak firmanın 2020 uygulamasına bakıldığında, yeni akıllı telefonları piyasaya sürmeden önce Snapdragon 888 işlemcinin satış fiyatının düşmesini bekleyebilirler. Geçmişe bakıldığında, Meizu'nun yeni seriyi bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda, Mayıs ve Haziran gibi piyasaya sürecek.

Bu durumun sonucunda, Meizu'nun Snapdragon 888 akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinden sonra aynı konfigürasyona sahip diğer telefonların fiyatlarının düşme şansı olacak ki bu da Meizu için oldukça zararlı bir durum olacak.

CoolPad

Coolpad markası, Guangdong merkezli Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisidir. Şirket 2012 yılında akıllı telefon üretmeye başlamıştı. Şirket Ocak ve Haziran 2012 yılları arasında, Çin anakarasında akıllı telefonların %10,4'ün pazar payına sahipti. Şirket kendi gibi Çinli şirket olan LeEco ile işbirliği yapmaya çalıştı. Ancak bu operasyon tamamlanmadı ve iki şirket arasındaki ilişki sağlanamadı.

Coolpad firması 2020 yılında neredeyse hiç ürün üretmedi. Bu nedenle, amiral gemisi cihazların vazgeçilmez yonga seti olan Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefonlardan bahsetmek bile anlamsız kalmaktadır. Yani Coolpad telefonlarının 2021'de marjinalleşmeye devam etmesi muhtemel duruyor.