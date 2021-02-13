2020 Yılında Başarısız Olan Üç Akıllı Telefon Markası! - Son Dakika

2020 Yılında Başarısız Olan Üç Akıllı Telefon Markası!

13.02.2021 17:20
2020 Yılında Başarısız Olan Üç Akıllı Telefon Markası!, System.String[]

Birçok teknoloji firması, Çin'de ürün üretmek için gayret göstermektedir. Ancak bu firmalardan bazıları piyasaya tutunamayarak rakiplerine göre geriye düşmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında başarısız olan üç akıllı telefon markası açıklandı.

Şu anda, büyük akıllı telefon markalarının çoğu Çin'den geliyor. Dolayısıyla iç pazardaki rekabet de oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Coronavirüs pandemisi, özellikle 2020 sezonunda birçok teknoloji markası için zor bir dönem oldu. Markalar ayakta kalabilmek için farklı çalışmalar yürüttü. Kimi bu çalışmaların sonunda başarılı oldu kimi de başarısız olarak üretimi durdurdu.

Son birkaç yılda Çinli markalardan; 360 Mobiles, Gionee ve Smartisan teknoloji üreticileri piyasa şartlarına dayanamayarak sektörden çekildiler. Teknoloji firmaları bu dönemden sonra kendilerini toplamaya çalışıyor. Ancak bazı ünlü firmalar, 2020 yılında piyasaya sürdüğü cihazlardan istediği kadar verim alamadı ve 2021 yılı için diğer markalara göre bir adım geriye düştü.

Gelen analizlere göre; Aşağıdaki üç üreticinin, 2021 yılı için geride kalma şansı en yüksek olduğu açıklandı.

ZTE Mobile

Kuşkusuz ZTE markası, 2020 yılının önemli markalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta ekran altı kamerası ile AXON 20'yi piyasaya çıkardılar ve böyle bir teknolojiyi son kullanıcıya getiren dünyanın ilk akıllı telefon markası olarak ön plana çıktılar. Ne yazık ki bu telefon, Snapdragon 765G adlı işlemciyi AXON 20 modelinde kullandı. Bunun neticesinde, AXON 20 modeli ekran altı kamerası ile piyasada ilk olsada, amiral gemisi olarak ön plana çıkmadı. Üstelik fiyat da ucuz değildi. Sonuç olarak, bu telefon iyi bir satış performansına ulaşamadı. Bu nedenle, 2021'de ZTE akıllı telefonlarının geride kalma şansı var.

Meizu

Meizu, 2021'de Snapdragon 888 amiral gemisi işlemciye sahip akıllı telefonlar üreteceğini ve piyasada satacağını açıkladı. Ancak firmanın 2020 uygulamasına bakıldığında, yeni akıllı telefonları piyasaya sürmeden önce Snapdragon 888 işlemcinin satış fiyatının düşmesini bekleyebilirler. Geçmişe bakıldığında, Meizu'nun yeni seriyi bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda, Mayıs ve Haziran gibi piyasaya sürecek.

Bu durumun sonucunda, Meizu'nun Snapdragon 888 akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinden sonra aynı konfigürasyona sahip diğer telefonların fiyatlarının düşme şansı olacak ki bu da Meizu için oldukça zararlı bir durum olacak.

CoolPad

Coolpad markası, Guangdong merkezli Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisidir. Şirket 2012 yılında akıllı telefon üretmeye başlamıştı. Şirket Ocak ve Haziran 2012 yılları arasında, Çin anakarasında akıllı telefonların %10,4'ün pazar payına sahipti. Şirket kendi gibi Çinli şirket olan LeEco ile işbirliği yapmaya çalıştı. Ancak bu operasyon tamamlanmadı ve iki şirket arasındaki ilişki sağlanamadı.

Coolpad firması 2020 yılında neredeyse hiç ürün üretmedi. Bu nedenle, amiral gemisi cihazların vazgeçilmez yonga seti olan Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefonlardan bahsetmek bile anlamsız kalmaktadır. Yani Coolpad telefonlarının 2021'de marjinalleşmeye devam etmesi muhtemel duruyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Haziran, Meizu, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji 2020 Yılında Başarısız Olan Üç Akıllı Telefon Markası! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için duygusal başsağlığı mesajı: Unutmayacağız Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Topbaş paylaşımı: Ailemize başsağlığı dilerim Şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi amansız hastalıktan hayatını kaybetti Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vasiyetimdir, cenazeme katıl" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'yı son yolculuğuna uğurladı Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi
Liverpool, deplasmanda Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu Liverpool, deplasmanda Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu         
17:26
Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti         
16:31
Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti         
16:15
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek         
15:22
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik         
15:03
56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar 56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar         
14:11
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu         
11:06
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 17:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Yılında Başarısız Olan Üç Akıllı Telefon Markası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei