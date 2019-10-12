2020 yılında da rekor bekleniyor
1 saat önce
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01
Bu hafta altın ve döviz kazandırdı İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor