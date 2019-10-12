Son Dakika Haberleri: 2020 yılında da rekor bekleniyor
Son Dakika Ekonomi 2020 yılında da rekor bekleniyor

2020 yılında da rekor bekleniyor

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor.

2020 yılında da rekor bekleniyor, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:58:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 yılında da rekor bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]