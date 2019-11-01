Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne'deki okulların tamamında doğal gaz dönüşümünün gelecek yıl tamamlanacağını belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılında bütçenin "aslan payını" eğitime ayırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 14 milyon lira eğitime ayrıldığını belirten Geçmiş, "Doğal gaz olan tüm ilçelerimizde tüm okullarımızı doğal gaza dönüştürüyoruz. 2020 yılında doğal gazsız okulumuz kalmayacak." diye konuştu.

İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez de Edirne Süt Üreticileri Birlik Başkanı ve İl Genel Meclis üyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Buzağı desteklerinin bu ay içerisinde ödeneceğini aktaran Suiçmez, "Süt desteklerinin kaldırılacağı ile ilgili sosyal medyada bazı haberler çıktı. Bunun kaldırılacağı yönünde bir eğilim vardı. Görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonra süt fiyatlarında iyi bir olay bu, 1.3 yem-süt paritesi gözetilerek fiyatlandırma yapılacak. Bizim de uzun zamandır üzerinde durduğumuz istediğimiz buydu." şeklinde konuştu.