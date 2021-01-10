2020 yılında en çok tercih edilen isim Yusuf ve Zeynep oldu - Son Dakika

2020 yılında en çok tercih edilen isim Yusuf ve Zeynep oldu

10.01.2021 12:20
2020 yılında en çok tercih edilen isim Yusuf ve Zeynep oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri açıkladı.

Buna göre, 2020 yılında Türkiye'de 559 bin 753 erkek, 531 bin 390 kız bebek dünyaya geldi. Ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha yüksek olması dikkat çekti. Erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimlerini taşıması hassasiyeti ön plana çıkarken, kız bebeklere modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü.

Dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin 179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi.

Ayrıca 2020 yılında erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise, Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya en fazla tercih edilen diğer isimler oldu.

Bölgelere göre isim tercihleri değişti

Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu olan Marmara Bölgesi'nde dünyaya gelen 305 bin 96 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan, kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel isimleri tercih edildi.

En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi'nde ise 78 bin 257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf, Eymen, kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel ilk sırada yer aldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde 157 bin 307 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Ömer Asaf, Eymen, kız bebeklerde ise Zeynep, Elif, Defne en çok verilen isimler oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 193 bin 401 bebek dünyaya geldi. Diğer bölgelerde tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep ortak isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimler arasına girdi.

Ege Bölgesi'nde dünyaya gelen 112 bin 30 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç, Kerem, kız bebeklerde ise İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Zeynep, Defne, Elif ilk sırada yer aldı.

Akdeniz Bölgesi'nde 143 bin 877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa, kız bebeklerde ise Zeynep, Asel, Elif isimleri tercih edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 100 bin 679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif, isimlerinin yanında Miran ve Azra isimleri yaygın olarak kullanıldı.

3 metropol şehirde tercih Zeynep ve Eymen

Başkent Ankara'da dünyaya gelen erkek bebeklerin 377'sine Ömer Asaf, 373'üne Eymen, 346'sına Göktuğ ismi verilirken, kız bebeklerin ise 683'üne Zeynep, 504'üne Defne, 413'üne Asel ismi verildiği görüldü.

İstanbul'da dünyaya gelen erkek bebeklerin bin 203'üne Ömer Asaf, bin 43'üne Eymen, bin 22'sine Yusuf, kız bebeklerin ise bin 870'ine Zeynep, bin 352'sine Defne, bin 92'sine Elif ismi verildi.

İzmir'de ise kız bebeklerde 423 ile Zeynep, Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Onu 400 ile Defne ve 313 ile Elif takip ederken erkek bebeklerde 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sırada yer aldı.

Bu isimler sadece bir bebeğe verildi

2020 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri dikkat çekti. - ANKARA

Ömer Asaf, Erkek, Defne, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020 yılında en çok tercih edilen isim Yusuf ve Zeynep oldu - Son Dakika


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