2020 yılında Erzincan'da desteklenecek tarım ürünleri açıklandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında Erzincan'da desteklenecek olan tarım ürünleri belli oldu.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2017 yılında başlattığı Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkede arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden ve insan beslenmesi ile hayvansal üretim açısından önemli buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru soğan, yem bitkileri mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları devam ediyor.



2020 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu. Bu kapsamda Erzincan Merkez'de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates ve kuru soğan, Çayırlı ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, tritikale, yağlık ayçiçeği yem bitkileri ve patates, İliç ilçesinde arpa, buğday, nohut, yem bitkileri ve yulaf, Kemah ilçesinde arpa, buğday, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri ve yulaf, Kemaliye ilçesinde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri ve yulaf, Otlukbeli ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri ve yulaf, Refahiye ilçesinde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf ve pataes, Tercan ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf ve patates, Üzümlü ilçesinde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri ve yulaf gibi ürünler desteklenecek. - ERZİNCAN