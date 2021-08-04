Üye Girişi
2020 yılında Kocaeli'de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu - Son Dakika

2020 yılında Kocaeli'de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu

04.08.2021 12:42
2020 yılında Kocaeli'de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu, System.String[]

Türkiye'nin üretim ve ihracat lokomotifi Kocaeli'nin 2020 yılında dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin üretim ve ihracat lokomotifi Kocaeli'nin 2020 yılında dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu. 2021 yılının ilk 7 ayındaki dış ticaret hacmi 55.1 milyar olarak açıklandı.

Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat kentlerinden Kocaeli'nde dış ticaret hacmi rakamları açıklandı. Kocaeli Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdür yardımcısı Mehmet Yapıcı katıldı. Vali Seddar Yavuz, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye doğru geldiğini ifade etti.

Kocaeli'de üretim yapan firmaların dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yapılan çalışmada, önemli veriler elde edildi. Açıklanan verilere göre 2020 yılında Kocaeli'nde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolarken, Türkiye İhracat Meclisi'nin ihracat verileri 12,3 milyar dolar olarak açıklandı. Kocaeli gümrüklerinin yaptığı ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışında yaptıkları ihracat 14,9 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye ihracatından alınan pay ise yüzde 15,6 olarak belirlendi. Bu çalışmalar sonucunda Kocaeli'de üretim yapan firmaların ithalatının 49,1 milyar dolar olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Kocaeli'nin dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğu ve Türkiye ithalatından aldığı payın yüzde 22,3 olduğu ifade edildi.

"2021'in ilk 7 ayın verileri"

Ayrıca 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde ihracat 19,6 milyar dolar olarak açıklanırken, Türkiye ihracatından alınan pay yüzde 16,2 olarak belirlendi. 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde ithalat 35,5 milyar dolar, Kocaeli'nin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 24,2 oldu. Kocaeli'nin dış ticaret hacmi 55,1 milyar dolar olurken, Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 20.5 olarak belirlendi.

"Kocaeli Türkiye'nin yerini belirleyebilecek birkaç şehirden bir tanesidir"

Sanayi üretiminde çok ciddi artışın olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye dünya ile yarışan bilim, sanayi ve teknoloji üssüdür. Kocaeli bu yüzyılda, önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin yerini belirleyebilecek birkaç şehirden bir tanesidir. Bu hem coğrafi konum açısından hem bilim, üretim, sanayi ve teknoloji açısından bu konum aslında bize çok daha üstün bir yer belirliyor. Esasında sanayi üretiminde ve genel anlamda üretimde çok ciddi bir artışın olduğu, özellikle Avrupa piyasası ve diğer piyasaların Türkiye'ye doğru geldiği, siparişlerinin Türkiye'ye gelişi, zaman zaman konteyner bulmakta zorluk çekildiği bir dönem oldu. Bir taraftan pandemi ile mücadele ederken diğer taraftan da pandeminin aslında fırsatları oluştu. Kocaeli'nin bu idealini sürdürebilmesi özellikle yüksek teknolojinin şehrimize gelmesi, artık düşük ve orta teknolojilerin yavaş yavaş başka bölgelere kayması ve tamamıyla dünyada yarışabilir bir alana doğru kaydığını görüyoruz, beklentimiz zaten bu" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2020 yılında Kocaeli'de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü spor giyim markası Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Yeni sahibi ABD'liler 12:47 Ünlü spor giyim markası Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Yeni sahibi ABD'liler Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı 11:54 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu 11:45 Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz 11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı 11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı 11:29 Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı 11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım 11:05 Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım

Son Dakika Haberleri
11:41 BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak
11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı
11:36 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı
11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
11:06 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı
10:56 Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor
10:53 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Atalanta ile anlaşan Merih Demiral, sağlık kontrollerinden geçmek için Juventus antrenmanından ayrıldı Atalanta ile anlaşan Merih Demiral, sağlık kontrollerinden geçmek için Juventus antrenmanından ayrıldı         
12:47
Yangın bölgesine giden CZN Burak, olayı şova çevirdi Yangın bölgesine giden CZN Burak, olayı şova çevirdi         
11:55
Japonya'da alışveriş yaparken ayağı kayıp düşen müşteri, 1.5 milyon lira tazminat kazandı Japonya'da alışveriş yaparken ayağı kayıp düşen müşteri, 1.5 milyon lira tazminat kazandı         
11:52
Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş         
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı         
11:40
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi.         
11:19
Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
11:10
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 12:59:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılında Kocaeli'de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement