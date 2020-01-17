2020 yılında küresel iflaslar yüzde 6 artacak

Bu yıl için hazırlanan küresel iflas raporuna göre, küresel iflaslar yıllık yüzde 6 oranında artacağı beklenirken, bu oran Türkiye'de yüzde 5 ile küresel ortalamanın altında kalacağı açıklandı.



Dünyanın önemli alacak sigortası şirketlerinden Euler Hermes, bu yıl için hazırladığı küresel iflas raporunu açıkladı. Raporda iflaslardaki artış eğiliminin korunduğuna dikkat çekilirken, Çin'deki iflasların artışı ve Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'da daha az oranda iflas artışlarının gerçekleşmesi eğilimin tersine dönmesinde rol oynadığı belirtildi. İflaslardaki artışa ek olarak büyük ölçekli şirketler genelinde yaşanan büyük çaplı iflas sayılarındaki artışın da kalıcılaştığına dikkat çekildi.



Rapora göre; 2019 yılının ilk üç çeyreğinde toplamda 145 milyar euroluk ciroyu aşan bu tip 249 iflas yaşandı. Söz konusu iflasların en çok yoğunlaştığı alanlar; Asya'da inşaat, Kuzey Amerika'da enerji ve perakende ve Batı Avrupa'da perakende ve hizmet sektörleri oldu. 2020 yılında iflaslar (yıllık yaklaşık yüzde 6) üst üste dördüncü kez artmaya devam edecek. Gelişmiş ekonomiler ve sanayi sektöründe düşük büyüme ivmesinin beklenenden daha uzun süredir devam ediyor olması, ticari anlaşmazlıkların gecikmeli etkileri, siyasi belirsizlikler ve sosyal gerilimler şirketler üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Artan fiyat rekabeti ve girdi maliyetleri kar marjlarını sınırlayarak birçok ülkede daha fazla şirket için ek sıkıntılar oluştururken, küresel para politikalarında ve finansman koşullarında gevşeme olması şirketler için destekleyici olacak. 2020 yılında Çin, Hindistan'ın liderliğinde Asya kıtası ile küresel iflasların ana sürükleyicisi olacak.



Küresel iflas raporunu değerlendiren Euler Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özüner, "2020 yılında her 5 ülkenin 4'ünde iflas oranında artış olacak. Küreselde yıllık yüzde 6 oranında iflas artışı beklenirken, bu oran Türkiye'de yüzde 5 ile küresel ortalamanın altında kalacak. 2020 yılında iflaslarda yine bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Bu artış 2016 yılından beri görülen en düşük hızda olacak olsa da üst üste gerçekleşecek 4'üncü artış olacak. Bu görünüm, şirketler için olağan sorunlara ek olarak 2020 yılında ek zorluklar anlamına geliyor: Küresel iflaslara ait bu görünüm daha seçici ve korumacı kredi yönetimi icraatlarını zorunlu kılıyor. Aynı zamanda, 2020 yılında yüksek seviyede oynaklık oluşturacak; ticari anlaşmazlıkların ve siyasi risklerin yakından takip edilmesini gerektiriyor." dedi. - İSTANBUL