2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı - Son Dakika

2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı

31.03.2021 11:32

2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı TOKAT'ta geride kalan 2020 yılında hiç bir kadın cinayeti yaşanmadı.

2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı

TOKAT'ta geride kalan 2020 yılında hiç bir kadın cinayeti yaşanmadı. Ülke genelinde kadın cinayeti görülmeyen 12 ilden biri Tokat olurken, Kadın ve Demokrasi (KADEM) Tokat Temsilcisi Müjgan Arslan kentte şiddetin önlenmesi noktasında, toplumsal zihniyet dönüşümün gerçekleşmesinde, verilen eğitim ve seminerlerin katkısının büyük olduğunu söyledi. Arslan, "Kadına yönelik şiddete engel olmak adına devletimizin çıkardığı yasalar var. Devlet kurumlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bununla beraber biz de merkezine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi almış bir sivil toplum kuruluşu olarak farkındalık ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız eğitim faaliyetleriyle yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık" dedi.

Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürülürken, 171 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 2020 yılında Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de kadın cinayeti yaşanmadı. Bu 12 ilden biri olan Tokat'ta ise verilen eğitim ve seminerlerin kadın cinayetlerinin önlenmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan, "Bu 12 ilin içerisinde Tokat'ın var olması bizi çok mutlu etti. Bu anlamda, kadına yönelik şiddete engel olmak adına devletimizin çıkardığı yasalar var. Devlet kurumlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bununla beraber biz de merkezine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi almış bir sivil toplum kuruluşu olarak farkındalık ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kadınların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması adına akademik faaliyetler, eğitim çalışmaları, farkındalık projeleri yürütmekteyiz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar yaptığımız eğitim faaliyetleriyle yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık. Bu 10 bin kişinin çarpan etkisi ile bütün toplumda çok ciddi bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Bu eğitim faaliyetlerinin de bunda katkısı olduğuna inanıyorum" dedi.

'VİDEO KONFERANSLA PROGRAMLAR YAPTIK'

Paydaş kurumlar ile yaptıkları eğitimlerin Tokat'ta meyvesini aldıklarını söyleyen Arslan, "Yaptığımız eğitimlerde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Müftülük ortak paydaşlarımız ve onlarla ilkokuldan üniversiteye kadar toplumun her kesimine eğitim vermekteyiz. Paydaş kurumlarımızla beraber 2019 yılında bir takım eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu eğitim faaliyetlerinin neticesi olarak, kadın cinayetleri görülmedi. Yine 2020 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamamış olsak bile video konferans ve sosyal medya üzerinden eğitimlerimize devam ettik. 2019 yılında da 2020 yılında da şehrimizde kadın cinayetinin görülmemiş olması mutluluk verici. Bu durumun ülke genelinde de gerçekleşmesi arzumuz. Ne şehrimizde ne de ülkemizde sadece kadının değil, hiç bir canlının şiddet görmediği yarınlara uyanabilmektir amacımız" dedi.

'TOKATLI OLARAK GURUR DUYDUM'

Tokat'ta geride kalan yılda kadın cinayeti olmaması vatandaşları da memnun etti. Kentte kuaförlük yapan Fatma Ser, "Tokat halkı olarak bununla çok gurur duydum. Umarım bu başarılarla devam ederiz. Kadına şiddete hayır diyor ve halkımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye' de kadına şiddet olaylarının azalmasını ümit ettiğini ifade eden esnaf Büşra Babacan ise, "Tokat'ımızda böyle bir şeyin olmaması bir kadın olarak mutlu ediyor. İnşallah Türkiye'de de genel olarak kadın cinayetleri olmaz. Kadınlar çok değerlidir. İslam'da da ahlak seviyesinde de kadınlar her zaman ön plandadır" diye konuştu.

'TOKATLI ERKEKLER DUYARLI'

Tokatlı erkeklerin kadına şiddet konusunda duyarlı olduğunu söyleyen Mesut Yılmaz ise "Tokat'taki ereklerin bu konuda bilgili ve donanımlı olduğu için bu durumun Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Emniyetin verdiği hizmetlerden ve eğitimlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biz Tokat olarak bu konuda elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Kadınlara çok iyi niyetli ve düzgün yaklaşıldığını düşünüyorum. Olgun insanlar olduğumuz için bu kadına yönelik şiddet konusunda daha çok temkinliyiz" diye konuştu.

2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı
2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı
2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı
2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı

Kırklareli, Hakkari, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı - Son Dakika


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