2020 yılında Türkşeker'in çiftçiye yaptığı ödeme 1 milyar TL'yi aştı" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in geçen yıl aynı dönemde çiftçiye 650 milyon TL ödeme yaptığını hatırlatarak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bir asırlık sözleşmeli tarım tecrübesi ile bu yıl hububat, bakliyat ve sera ürünleri başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlere yöneldiğine dikkat çekti. Albayrak, Türkşeker'in sözleşmeli tarım modeli ile çiftçinin tüm girdilerinin sağlanacağını, çiftçinin faiz yükünden kurtulacağını, çiftçinin yetiştirdiği ürünlere alım garantisi verileceğini ve zamanında ödeme yapılacağını dile getirdi.

"DOMATES VE PATATES ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLDÜ"

Bakan Albayrak, Türkşeker'in sözleşmeli tarım modeliyle birlikte piyasada çiftçinin lehine regülasyon görevi üstlendiğine dikkat çekerek, patateste Nevşehir, Niğde ve Afyon'da, domateste ise Balıkesir, Manisa ve Bursa'da üreticinin yüzünün gülmesine vesile olduğunu söyledi.

"TÜRKŞEKER ÇİFTÇİNİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU"

"Türkşeker pancar dışı ürünlerde sahaya yeni çıkmış olmasına rağmen çiftçinin gönlünde taht kurmayı başardı" diyen Bakan Albayrak, Türkşeker'in bu yıl pancar çiftçisinin tüm üretimlerine alım garantisi vererek girdilerinin temin edileceğini dile getirdi. Türkşeker'in bununla da yetinmeyeceğini söyleyen Albayrak, sözleşmeli üretim kapsamı dışında kalan çiftçinin başta tohum ve gübre olmak üzere tüm tarımsal girdilerini minimize etmek için Türkşeker'in sahada olacağının altını çizdi.

(İHA)