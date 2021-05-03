2020 yılında uçaklara 828 kez kuş çarptı - Son Dakika

2020 yılında uçaklara 828 kez kuş çarptı

Uçaklara en çok kuş çarpma olayı 2020 yılında yaşandı

İSTANBUL - İSTANBUL Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Emniyet Olayları Yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre yıl içerisinde 828 kez uçaklara kuş çarpma olayının yaşandığı rapor edildi.

SHGM, 2020 yılı Emniyet Olaylarına ilişkin Yayımlanan raporda belirlenen yıl içerisinde yaşanan kazaların rakamlarla değerlendirilmesi ve trafik sayıları yer aldı. Değerlendirmede bir yıl içerisinde 2 bin 073 olayın rapor edildiği, rapor edilen olayların başında uçaklara kuş çarpması ve yıldırım isabet etmesi yer aldı. 20 sayfalık raporda Türkiye geneli uçak trafiğinde korona virüs salgının etkisi rakamlarla da belirtildi.

Trafik sayıları azaldı

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de uçak trafiğinde de 2020 yılında azalmaya meydana geldi. SHGM tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde gerçekleşen uçak trafik hareketi, 2018 yılında 1 milyon 544 bin 169, 2019 yılında 1 milyon 556 bin 417 adet iken 2020 yılında 855 bin 833 adete düştüğü ifade edildi. . 2020 yılında, geçmiş yıla kıyasla trafik hareketinde yüzde 45 oranında azalma görülmektedir. 2020 yılı ocak ve şubat aylarında 2019 yılına kıyasla trafik hareketlerinde artış görülürken, sonrasında gelen korona virüs kısıtlamaları sebebiyle, ciddi oranda azalma yaşandı. Haziran ayından itibaren kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte trafik hareketi tekrar artış göstermiş olsa da 2019 yılının çok gerisinde kalındığı görüldü.

Yaşanan olumsuz olaylar azaldı

Korona virüs nedeniyle uçak trafiğinde yüzde 45 azalma meydana gelmesiyle birlikte olay rapor sayısında da düşüş gözlemlendi. Yıl boyunca yapılan toplam olay raporu sayısı, 2018 yılında 2 bin 319 ve 2019 yılında 2736 adet iken 2020 yılında 2 bin 073 adete düştüğü belirtildi. Trafik hareketi sayısının azalmasının da etkisiyle olay raporu sayısında 2020 yılında yüzde 24 oranında azalma görüldü. 2019 yılı içinde 27 farklı işletme tarafından raporlama yapılırken 2020 yılında 23 farklı işletme tarafından raporlama yapıldığı raporda yer aldı.

2020 yılında rapor edilen olaylarda 828 kez kuş ve/veya yabani hayvanlar ile çarpışma olayı yaşandı. Raporda kuş çarpma olayının en çok Temmuz ve Ağustos aylarında yaşandığı da belirtildi. Bu olayın uçaklarda 298 teknik arıza olayı rapor edilirken, 199 kez de uçaklarda yıldırım isabet etmesi ve olumsuz hava koşulları vakası yaşandı. Raporda ayrıca uçaklarda 15 kez türbülans olayının rapor edildiği de belirtilirken, 27 kez de uçuş ekibi veya yolcular için ortaya çıkan tıbbi acil durum vakasının 27 kez yaşandığı ifade edildi.