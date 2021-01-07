Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi

07.01.2021 12:06
Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi, System.String[]

Türkiye genelindeki havalimanlarında 2020'de hizmet verilen toplam yolcu sayısı 81 milyon 657 bin 70 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelindeki havalimanlarında 2020'de hizmet verilen toplam yolcu sayısı 81 milyon 657 bin 70 olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Aralık 2020'ye ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 2 milyon 956 bin 528, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 924 bin 772 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 4 milyon 883 bin 520 olarak gerçekleşti.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 41 bin 979, dış hatlarda 19 bin 955 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 77 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, geçen yıl aralıkta iç hatlarda 37 bin 623 ton, dış hatlarda ise 180 bin 980 ton olmak üzere toplam 218 bin 603 tona ulaştı.

Yıllık veriler

Geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 575 bin 262, dış hatlarda 280 bin 571 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 57 bin 247 uçağa hizmet verildi.

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiği 49 milyon 621 bin 174, dış hat yolcu trafiği 31 milyon 986 bin 25 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 502 bin 265 ton, dış hatlarda 1 milyon 901 bin 694 ton olmak üzere toplam 2 milyon 403 bin 959 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda Aralık 2020'de iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 796, dış hatlarda 11 bin 147 olmak üzere toplam 14 bin 943 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 399 bin 188, dış hatlarda 1 milyon 276 bin olmak üzere toplam 1 milyon 675 bin 188 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 185 bin 642 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde yolcu trafiği ise 23 milyon 409 bin 132'ye ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020'de uçak trafiği sayısı 37 bin 428 oldu. Böylece bu iki havalimanında bu dönemde toplam 223 bin 70 uçak trafiği gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul, Aralık, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır         
10:43
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak         
09:48
Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu         
09:45
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:22:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava yoluyla geçen yıl yaklaşık 82 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei