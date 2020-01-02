2020 yılında yazdığınız 'tarihi' hayatınızı karatabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılında yazdığınız 'tarihi' hayatınızı karatabilir - Son Dakika

2020 yılında yazdığınız 'tarihi' hayatınızı karatabilir

6 saat önce

2020 yılında, banka, sigorta, ticaret, dilekçe gibi birçok yerde zamanı belli etmek amacıyla tarihi yazarken diğer yıllara göre daha çok uyanık olmaması kişinin başını ağrıtabilir.

2020 yılında yazdığınız 'tarihi' hayatınızı karatabilir, System.String[]

2020 yılında, banka, sigorta, ticaret, dilekçe gibi birçok yerde zamanı belli etmek amacıyla tarihi yazarken diğer yıllara göre daha çok uyanık olmaması kişinin başını ağrıtabilir.


Uluslararası uzmanlar, 2020 yılı boyunca her hangi bir iş için yazacağımız tarihilerini yazarken diğer yıllara göre daha çok dikkat etmelerine tavsiye etti. Uzmanlar, "01.01.20 yazmayın 01.01.2020 yazın" dedi. Uluslararası basında yer alan bilgiye göre uzmanlar şöyle konuyu şöyle açıkladı.


"Örneği siz 1 Ocak 2020 tarihini yazarken geçmiş yıllarda kullandığınız kısaltma alışkanlığı nedeniyle 01. 01. 20 şeklinde yazdınız. Şimdi düşünün bir resmi veya resmi olmayan her hangi bir iş yaparken bu tarihi yazarken sonunda .20 yazdınız. Ancak kötü niyetli şahıslar bunu istediği şekilde rakam olarak yazdığınız son kısmı 2000'den 2019'e kadar her hangi bir yılı olarak değiştirerek sizi dolandırabilir. Bu durum el yazısıyla yazarken biraz daha kolay anlayabilirseniz de digital ortamlarda belki hiç anlamazsınız. Bu nedenle yapmanız gereken 2020 yılında tarihi yazarken son rakamı, yani .20'yi tam olarak 2020 diye yazın. Örneği 01.01.20 yazmak yerine 01.01.2020 tam rakamıyla yazın". - ESKİŞEHİR

Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika
17:40 İSTANBUL -ESKİ CEO'NİN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika
17:40 Antalya'da PKK/KCK davasında 5 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
17:40 Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
17:40 Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılında yazdığınız 'tarihi' hayatınızı karatabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]