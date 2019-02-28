2020 Yılında Yeşil Tekrar Trend Olacak

Son yıllarda tüketici tercihlerinde trend daha sıcak tonlara kaymış olsa da Clariant renk trendi gözlemcileri 2020 yılı için geliştirdikleri palette daha serin mavilere ve yeşillere dönüş olacağını öngörüyor. Esasen ColorForward'ın son baskısındaki yirmi renkten beşi, yeşilin farklı tonları. Bunların bazıları gerçek ve doğal görünüme sahipken bazıları daha yapay veya 'dijital' görünüyor. Kırmızılar, sarılar ve hatta birkaç tane turuncu bile var. Bunlar daha ziyade parlak tonlar, çoğu zaman da yarı saydam veya özel efekt veren pigmentlerle hazırlanmış tonlar...

Judith van Vliet, "Dünyada şu günlerde pek çok şey oluyor. Bunların hepsi olumsuz şeyler değil ancak karşımıza çıkan fikirlerin, görüntülerin ve bilgilerin hacmi ile bunların karşımıza çıkma hızı bizi yoran bir düzeyde olabiliyor. Kaçmaya çalışmak yerine, ki kaçmak imkansız, insanlar duygusal bir kendini savunma güdüsü içerisinde dayanıklı hale gelmenin yollarını arıyorlar. Genetik modifikasyondaki gelişmeler, artan gözetim ve bunun neticesinde mahremiyetin azalması ve ultra yüksek hızlı seyahatin gerçekleşme potansiyeli gibi başlıklardan hareketle ortaya çıkan trendler de mevcut." sözleriyle trendlerin arkasında yatan nedenleri anlatıyor.

Uzmanlar Singapur'da bir araya geldi ve renk trendlerini belirledi

ColorForward çalıştayı bu sene Singapur'daki Clariant ColorWorks merkezinde gerçekleştirildi. Clariant uzmanlarından oluşan ColorWorks ekibi 2006 yılından beri her sene toplanıyor. Bu ekip, kısa ve orta vadede tüketicileri etkilemesi beklenen dört genel trend teması tanımlamaya ve her bir trendle ilgili olarak duygusal bir tepki uyandıran renkleri ya da renk kombinasyonlarını seçmeye odaklanan, bir haftalık bir dizi yaratıcı çalışma gerçekleştirmek üzere toplandı. Bu çalışma sonucunda, plastik ürün tasarımcılarının ve pazarlama profesyonellerinin daha bilinçli renk seçimleri yapmasına yardımcı olabilecek benzersiz bir araç geliştirildi.