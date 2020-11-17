2020 yılının 9 ayında 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'da 2020 yılının ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 392 olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak-eylül ayları arasında Afyonkarahisar'da bin 92 binada 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı verildiği kaydedildi. Ruhsat verilen yerlerin toplam yüzölçümlerinin ise 679 bin 353 metrekare olduğu aktarılırken, ruhsat verilen yerlerin toplam maddi değerlerinin ise 1 milyar 202 milyon 585 bin TL olduğu ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR