2020 yılının en pahalı uçuşu Bodrum'a, en ucuzu ise Antalya oldu

2020 yılının en pahalı iç hat uçuşunun bin 245 lira ile İstanbul- Bodrum uçuşu, en ucuz uçuşun ise 53 lira ile Ankara- Antalya olduğu öğrenildi.

2020 yılında en pahalı uçak biletlerinin Temmuz, Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında satın alındığını açıkladı. Buna göre en pahalı tek yön uçak bileti iç hatlarda bin 245 lira, dış hatlarda ise 15 bin 034 liraya satıldı. En Ucuz uçuş ise 53 lira ile Ankara - Antalya uçuşu olduğu öğrenildi

Online uçak bileti ve otobüs bileti platformu olan bir internet sitesinin tarafından hazırlanan 2020 Seyahat Raporu'na göre, en pahalı tek yön bilet iç hatlarda İstanbul-Bodrum uçuşu oldu. Bu hatta bir bilet bin 245 liraya alıcı buldu. Dış hatlarda ise İstanbul-Şanghay hattında 15 bin 034 liraya satıldı. Böylece İstanbul-Şangay hattında satılan bilet, 2020'nin en pahalı uçak bileti olarak kayıtlara geçti. 2020'nin en ucuz tek yön bileti ise yurt içinde Ankara-Antalya hattında 53,99 liraya satıldığı açıklandı. - MUĞLA