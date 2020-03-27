2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk - Son Dakika

2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk

7 saat önce

2020 yılı şubat verilerine bakıldığında sadece şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kaza olduğu saptandı.

2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kazaya şahit olduk, System.String[]

2020 yılı şubat verilerine bakıldığında sadece şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 kaza olduğu saptandı. Bu kazaların da 235'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece ocak ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 658 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 4 bin 93 haber olduğu gözlendi. Haber başlıkları incelendiğinde ise yapılan kazaların kış ayı olması sebebi ile buzlanma ve bunun yanı sıra hızdan kaynaklandığı kaydedildi.

EN ÇOK CEZA ARAÇ PLAKASINA KESİLDİ

Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 şubat ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 trafik kazası olduğu saptandı. 2 ayda olan bu kazaların da 235'inin ölümle sonuçlandığı kaydedilirken, 255 kişinin hayata veda ettiği belirlendi. Trafik kazalarına sebep olan unsurun ise bundan önce olduğu gibi 23 bin 91 adet ile sürücüden kaynaklandığı tespit edildi. İlk iki ayda uygulanan toplam trafik cezası da 2 milyon 735 bin 496 olurken, cezaların 2 milyon 120 bin 296 ile en çok araç plakasına kesildiği saptandı.

(İHA)

Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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