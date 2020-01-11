2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika

2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. Tutulma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı.

2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Yılın ilk ay tutulması ise bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 20.00 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 00.15 sıralarında son bulması bekleniyor.

(İsmail Coşkun - Vedat Bayraktar/İHA)