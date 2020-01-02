2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret - Son Dakika

2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, 2020'nin ilk dakikalarında 1'er dakika arayla 2 bebeği ziyaret etti.

2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, 2020'nin ilk dakikalarında 1'er dakika arayla 2 bebeği ziyaret etti.


Şentürk çifti, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Üçkardeş, 112 Acil Servisi Başhekimi Dr. Selman Abidin ile Bilecik Devlet Hastanesini ziyaret ederek 2020 yılının ilk dakikalarında doğum yapan çiftleri tebrik etti. Ailelerin sevinçlerine ortak olan ve bebeklere çeşitli hediyeler takdim eden Vali Şentürk, "Ahmet Asaf Coşkun ile Ceren Namlı bebeklere sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Güzel bir tevafuka ortak olduk. Her iki doğum ile hastanenin neşe ile dolduğunu gördük. Bu akşam bizim için de bereketli oldu. 2020'in ilk dakikalarında iki bebeğimiz dünyaya geldi. Bebeklerimiz 00.01 ve 00.02'de dünyaya geldi. Allah anne-babalı büyütsün. İnşallah vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetişirler. Ailelerin bu mutluluklarına eşlik etmekten mutluluk duydum" dedi.


Vali Şentürk, çocuk servisinde tedavi gören diğer çocukları da ziyaret ederek, ailelerine geçmiş dileğinde bulundu. - BİLECİK

Kadir Keskin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Son Dakika Haberleri
19:16 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
19:15 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
19:13 Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
19:10 Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı'na kınama - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 19:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılının ilk bebeklerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]