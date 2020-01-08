2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Biga Belediyesinin 2020 yılı Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Biga Belediyesinin 2020 yılı Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Yeni yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Biga Belediye Meclisi 2020 Ocak ayı olağan meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 19 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplantıya, vatandaşlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve basın mensupları katılırken, toplantı Biga Belediyesi'nin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın yeni yılı kutlayarak, "2020 yılının ilk meclis toplantısında bir aradayız. 2020 yılının şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. 2020 yılında hep beraber 'Gönüllerin Şehri Biga'mızı her yönden daha ileri götürmenin hedefi ve heyecanı içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, siz meclis üyelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularla kutluyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullanılmasının ardından Denetim Komisyonu seçimine geçildi.


Denetim Komisyonu üyeleri seçildi


Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarını belirlemesinin ardından gizli oy yöntemiyle Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Denetim Komisyonu, Saadetin Sert (AK Parti), Mümin Kahraman (AK Parti), Gökhan Demirkol (MHP), Tamer Ergün (İYİ Parti) ve Erhan Sürer (CHP) isimlerinden oluştu.


Spor kulüplerine 200 bin lira nakdi yardım


Biga Belediyesi tarafından, Biga'daki amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılacak. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen teklif kapsamında Bigaspor Kulübü Başkanlığı'na 100 bin lira, Adaspor Kulübü Başkanlığı'na 50 bin lira, Çiçeklidede Spor Kulübü Başkanlığı'na 25 bin lira, Kavaklıkspor Kulubü Başkanlığı'na ise 15 bin lira nakdi yardım verilecek. Ayrıca Meclis toplantısına gündem dışı olarak gelen ve oy birliğiyle gündeme alınan maddeye göre Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne de 10 bin lira nakdi yardım yapılması kararı alındı. CHP Meclis Üyesi ve Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alper Şen, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür ederek, "Özellikle, atletizm, basketbol ve bisiklet branşlarında faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Türkiye şampiyonasında başarılarımızı görmüş olduk. Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Biga Belediye Meclisi Şubat 2020 toplantısı ise 4 Şubat 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılacak. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı
Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü

Son Dakika Haberleri
17:03 AVM'DE KAFENİN ÇATISI ÇÖKTÜ (4) - Son Dakika
16:58 BEÜ Tıp Fakültesi 'Batı Karadeniz Tıp Dergisi'nin yeni sayısı yayınlandı - Son Dakika
16:58 Kar nedeniyle Spil'e 2 gündür ulaşım kapalı - Son Dakika
16:58 Sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika
16:57 Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]