2020 yılının ilk projesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2020 yılının ilk projesi açılıyor - Son Dakika

2020 yılının ilk projesi açılıyor

6 saat önce

Bartın Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde projelendirilen Hürriyet Yaşam Merkezi ve Muhtarlık Bürosu açılıyor.

2020 yılının ilk projesi açılıyor, System.String[]

Bartın Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde projelendirilen Hürriyet Yaşam Merkezi ve Muhtarlık Bürosu açılıyor. Başkan Cemal Akın, yeni yılın ilk açılışında tüm halkı davet etti.


Bartın Belediyesi tarafından projelendirilen, bin 837 metrekarelik arazi üzerinde 412 metrekare kapalı, 150 metrekare açık alanı bulunan yaşam merkezinin yapım çalışması tamamlandı. Hürriyet Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde bulunan Hürriyet Yaşam Merkezi'nin 4 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de açılış töreni yapılacak. Düzenlenecek olan açılış törenine tüm halkı davet eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri mahallelerimizde yaşam merkezleri oluşturuyoruz. Oldukça faydalı olduğunu düşündüğümüz bu merkezlerimizde öğrencilerimiz için etüt çalışmaları, elişi kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, nişan, sünnet, toplantılar, doğum günleri, eğitim faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları etkinlikleri ve mevlit okumaları gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapılıyor. Binlerce vatandaşımızın istifade ettiği bu merkezlerimizi ihtiyaca göre mahallelerimizde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi'nde projelendirdiğimiz, içinde Muhtarlık bürosu da olan Hürriyet Yaşam Merkezimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz. 4 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'de gerçekleştireceğimiz açılış törenimize değerli halkımı bekliyoruz. Bu ve bunun gibi birçok güzel faaliyeti yorulmadan çalışarak Bartın'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Hürriyet Mahallesi, Hürriyet, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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