2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor

Gaziantep'te Eylül ayında dikimine başlanan Araban sarımsağı Nisan ayında sofralarla buluşacak. Nisan ayında yaklaşık 50 bin ton yeşil sarımsak, Mayıs ayında ise 15 bin 500 ton kuru sarımsak rekoltesi bekleniyor.



Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen meşhur Araban sarımsağı yeşil firik hasadına hazırlanıyor. 2019 yılının Eylül ayında dikimine başlanan ve 2020 yılının Nisan ve aylarında hasadı yapılacak olan Araban sarımsağı, 2020 yılında Şubat ayında dikimi yapılan ve Temmuz ile Ağustos ayında hasat edilen Taşköprü sarımsağından önce sofralarla buluşacak.



Sarımsak üreticileri, sezonun ilk sarımsakları için ilaçlama, ot temizliği ve bakım hazırlıklarının tamamladı. Araban ilçesinde sarımsak üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yağışlar nedeniyle sezonun bereketli geçtiğini belirterek, yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Altun, 2 haftayı aşkın süredir devam eden yağışların, sarımsağın gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının Araban Ovası'nda yetiştiğini vurgulayan Altun, yaklaşık 20 bin dönüm dikili alandan toplamda 50 bin ton yeşil, 15 bin ton da kuru sarımsak hasadı beklendiğini ifade etti. 10 dönümlük alana yeşil sarımsak ekimi yapıldığını kaydeden Altun, geriye kalan 10 bin dönümde ise kuru sarımsak dikildiğini hatırlatarak, "Bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm araziye yeşil ve kuru sarımsak dikimi gerçekleştirildi. 10 bin dönüm arazide yeşil, geriye kalan 10 bin arazide ise kuru sarımsak hasadı yapılacak. Araban sarımsağımızın aroması, lezzetinin yanı sıra depolama ömrünün de uzun olması nedeniyle ünü ülke sınırlarını da aştı. Kalitesi ile tercih edilen sarımsağımızın hasadında bu yıl bereketli bir sezon geçeceğini tahmin ediyoruz. Son on beş gündür yağan yağmurlar, yağmurlar arazileri suya doyurdu. 2020 yılında önceki yıllardan daha kaliteli ve verimli bir hasat dönemi bekliyoruz" diye konuştu



Altun, 2020 yılının ilk sarımsağının Nisan ayında hasadına başlanacak olan Araban sarımsağı olacağını belirterek, Taşköprü sarımsağının ilk ürünü Temmuz ayında vereceğini de kaydetti. - GAZİANTEP