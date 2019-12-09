Son Dakika Haberleri: 2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor
Son Dakika Ekonomi 2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor

6 saat önce

Gaziantep'te Eylül ayında dikimine başlanan Araban sarımsağı Nisan ayında sofralarla buluşacak.

2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor, System.String[]

Gaziantep'te Eylül ayında dikimine başlanan Araban sarımsağı Nisan ayında sofralarla buluşacak. Nisan ayında yaklaşık 50 bin ton yeşil sarımsak, Mayıs ayında ise 15 bin 500 ton kuru sarımsak rekoltesi bekleniyor.


Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen meşhur Araban sarımsağı yeşil firik hasadına hazırlanıyor. 2019 yılının Eylül ayında dikimine başlanan ve 2020 yılının Nisan ve aylarında hasadı yapılacak olan Araban sarımsağı, 2020 yılında Şubat ayında dikimi yapılan ve Temmuz ile Ağustos ayında hasat edilen Taşköprü sarımsağından önce sofralarla buluşacak.


Sarımsak üreticileri, sezonun ilk sarımsakları için ilaçlama, ot temizliği ve bakım hazırlıklarının tamamladı. Araban ilçesinde sarımsak üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yağışlar nedeniyle sezonun bereketli geçtiğini belirterek, yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Altun, 2 haftayı aşkın süredir devam eden yağışların, sarımsağın gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının Araban Ovası'nda yetiştiğini vurgulayan Altun, yaklaşık 20 bin dönüm dikili alandan toplamda 50 bin ton yeşil, 15 bin ton da kuru sarımsak hasadı beklendiğini ifade etti. 10 dönümlük alana yeşil sarımsak ekimi yapıldığını kaydeden Altun, geriye kalan 10 bin dönümde ise kuru sarımsak dikildiğini hatırlatarak, "Bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm araziye yeşil ve kuru sarımsak dikimi gerçekleştirildi. 10 bin dönüm arazide yeşil, geriye kalan 10 bin arazide ise kuru sarımsak hasadı yapılacak. Araban sarımsağımızın aroması, lezzetinin yanı sıra depolama ömrünün de uzun olması nedeniyle ünü ülke sınırlarını da aştı. Kalitesi ile tercih edilen sarımsağımızın hasadında bu yıl bereketli bir sezon geçeceğini tahmin ediyoruz. Son on beş gündür yağan yağmurlar, yağmurlar arazileri suya doyurdu. 2020 yılında önceki yıllardan daha kaliteli ve verimli bir hasat dönemi bekliyoruz" diye konuştu


Altun, 2020 yılının ilk sarımsağının Nisan ayında hasadına başlanacak olan Araban sarımsağı olacağını belirterek, Taşköprü sarımsağının ilk ürünü Temmuz ayında vereceğini de kaydetti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için kendi kurallarını koydu
TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek 500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Whatsapp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]