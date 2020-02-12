2020 yılının Patara yılı ilan edilmesi - Son Dakika
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2020 yılının Patara yılı ilan edilmesi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının "Patara" yılı olarak ilan etmesinin çok sevindirici bir haber olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, "İçerisindeki tarihsel yapıları ile kültür varlıklarıyla Patara gerçekten 2020'nin temasını hak edecek değerde bir yer" dedi.

2020 yılının Patara yılı ilan edilmesi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının "Patara" yılı olarak ilan etmesinin çok sevindirici bir haber olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, "İçerisindeki tarihsel yapıları ile kültür varlıklarıyla Patara gerçekten 2020'nin temasını hak edecek değerde bir yer" dedi.


AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, 2020 yılını Patara yılı ilan ettiklerini açıkladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen bakanlara teşekkürlerini sundu.


2020'nin Patara yılı olarak ilan edilmesinin, turizm destinasyonu için güzel bir haber olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Biz iki yıldır Antalya'da temalı yıllar yapıyoruz. 2018'e, 'Perge Yılı' demiştik, 2019'a 'Aspendos Yılı' demiştik. Cumhurbaşkanımız geçen sene 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan etmişti. Türkiye geneli için bu sene de 'Patara Yılı' olarak ilan ederek, bizim artık Antalya'da yerel bir tema kullanmamıza gerek bırakmadı. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.


Patara'nın önemine değinen Karaloğlu, "Türkiye'de birçok antik şehir var, birçok tarihi mekan var. Yıl temasını hak eden. Neden Göbeklitepe'den sonra ikinci tema olarak Patara seçildi? Diye baktığımızda, Patara Batı Akdeniz'de, Batı Antalya'da çok önemli medeniyet merkezi olan Likya Medeniyetinin başkentliğini yapmış ve Likya Birliğinin en önemli liman şehri. Daha sonra Likya bölgesi Roma imparatorluğu denetimine geçtikten sonra önce Likya eyaletinin başkentliğini yapıyor. Daha sonra Roma Likya ile Pamfilya'yı birleştiriyor. Biliyorsunuz Pamfilya, Antalya'nın Doğu bölgesinde bugünkü Perge ve Aspendos'u de içine alan bölgenin adı. Likya ile pamfilya tek eyalete dönüştürüyor ve yine başkent olarak devam ediyor. Bu kadar önemli merkez. İçerisindeki tarihsel yapıları ile kültür varlıklarıyla Patara gerçekten 2020'nin temasını hak edecek değerde bir yer" ifadelerini kullandı.


Karaloğlu, Patara'da bulunan Roma dönemine ait fenerin, 14 Şubat Cuma günü çıkan kurul kararından sonra ihalesinin yapılacağını belirterek, fenerin denizcilere yol göstermek için kullanılacağını kaydetti. - ANTALYA

Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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