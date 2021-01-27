"2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu" - Son Dakika

"2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu"

27.01.2021 10:07

"2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu" Sarraf Mustafa Zağlı: "2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir" 2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, "2021 yılında...

"2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu"

Sarraf Mustafa Zağlı: "2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir"

KAYSERİ - 2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, "2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir" dedi.

Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, "2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti. Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar. 3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu" dedi.

Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 300 TL'yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır. Biliyorsunuz Amerika'da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir. Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.

2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu
2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu
2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu
2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu

Türk Lirası, Altın, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '2020 yılının satış rekortmeni gram altın oldu' - Son Dakika


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