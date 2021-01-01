2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu - Son Dakika

2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

01.01.2021 14:55
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu, System.String[]

Bursa'da dün gece 2020 yılının son dakikalarında eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca adliyeye sevk edildi.

Bursa'da dün gece 2020 yılının son dakikalarında eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Selma Taşkaya ile dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Fahri Küçükdivan kıskançlık meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracına binen Fahri Küçükdivan; Selma Taşkaya'nın kaldığı evin önüne geldi. Burada konuşan çift kavga etmeye başladı. Bu sırada Fahri Küçükdivan aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Selma Taşkaya'ya ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma Taşkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken Fahri Küçükdivan olay yerinden kaçtı. Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Taşkaya'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Fahri Küçükdivan bir süre sonra devriye gezen ekiplerce gözaltına alındı. Fahri Küçükdivan ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Olayın ardından hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki Selma Taşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Ercan Vardar-Ali Kamur/İHA)

2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

Yıldırım, Kadın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu - Son Dakika


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