2020 yılının son uygulamalarında yoğunluk - Son Dakika

2020 yılının son uygulamalarında yoğunluk
31.12.2020 19:48
Çankırı'da yılbaşı öncesi kent girişinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Çankırı'da yılbaşı öncesi kent girişinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda 2020 yılının son saatlerinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada tüm araçlar tek tek durdurulurken trafik yoğunluğu oluştu. Tüm sürücü ve yolcuların HES kodları sorgulanırken kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunuldu.
Ülke genelinde başlayacak olan kısıtlama öncesinde de vatandaşların çarşıda yoğunluk oluşturduğu gözlendi. - ÇANKIRI
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