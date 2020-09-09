2020 Yılının Üçüncü UNİ-DOKAP Üst Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Toplantının gündemini oluşturan eğitim-öğretim süreçleri hakkında görüşlerin bildirilmesinin ardından yapılan genel bir değerlendirmeyle toplantı sona erdi. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) mensubu olduğu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin (RTEÜ) dönem başkanlığını yürüttüğü Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) 2020 yılı üçüncü üst kurul toplantısı, dijital ortamda gerçekleşti.

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