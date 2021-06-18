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2020 YKS birincisi Serçe'den adaylara: Sınavda gülümseyin - Son Dakika

2020 YKS birincisi Serçe'den adaylara: Sınavda gülümseyin

18.06.2021 11:02
2020 YKS birincisi Serçe'den adaylara: Sınavda gülümseyin, System.String[]

Geçen yıl yapılan YKS'de Türkiye birincisi olan Halid Oğuz Serçe, sınava girecek adaylara, "Bol bol deneme çözün. Çalışırken dinlenmeyi unutmayın.

Geçen yıl yapılan YKS'de Türkiye birincisi olan Halid Oğuz Serçe, sınava girecek adaylara, "Bol bol deneme çözün. Çalışırken dinlenmeyi unutmayın. Sınavda gülümsemenin gücünden faydalanın. Sınav başlayana kadar maskenin altından gülümseyip, sağı solu izlemiştim. Gülümsemek insanın zihnini rahatlatıyor" önerisinde bulundu.

Bu yıl 2 milyon 700 bin adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler heyecanla 26 ve 27 Haziran'ı bekliyor. Geçen yıl pandemi gölgesinde sınava hazırlanan ve 2020 YKS'de birinci olan Uğur Okulları mezunu Halid Oğuz Serçe, eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde devam ediyor. Çok çalışmak kadar zihni dinlendirmenin de önemli olduğunu belirten Serçe, "Azim ve kararlılıkla çalışarak, öğretmenlerimin kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim" dedi.

11 SAAT DERS ÇALIŞIP 2 SAAT OYUN OYNADIM

Dinlenmenin önemine dikkat çeken Serçe sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı:

"Sınav tarihi yaklaştıkça stres artıyor. Sınava çok az zamanın kaldığı şu günlerde bile tüm öğrencilerin düzenli olarak kendilerine zaman ayırmalarını tavsiye ederim. Bunu yaparken gerçekten dinlendiklerinden emin olsunlar. Dizi izlerken TYT Matematik düşünmek daha iyi matematik netleri yapmanızı sağlamaz, tam anlamıyla dinlenip rahatlamanıza engel olur. Tabii dengeyi kaçırmamak çok mühim. Ben geçen sene haziran ayında günde 11 saat ders çalışıp iki saat oyun oynardım. Ders çalışırken gerçekten çalışıyor olduktan sonra günde iki saat oyun oynamanın kimseye zararı olmaz."

KENDİNE GÜVENEN İKİ DENEME ÇÖZSÜN

Kalan sürede adaylara bol bol deneme sınavı çözmelerini öneren Serçe, "Kendine güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kıyıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar. Sınavı ne kadar simüle ederseniz sınav anındaki stresinizi kontrol etmek o kadar kolaylaşacaktır. Sınav sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var. Ayrıca günlük rutinler oluşturulmalı ve bu düzen sınav günü de bozulmamalı. Uzmanların da dediği gibi her gün aynı saatte kalkıp, kahvaltı yapmak gibi" diye konuştu.

SINAVDA MASKE ALTINDAN BOL BOL GÜLÜMSEDİM

Sınav sırasında stresi azaltacak tüyolar da veren Serçe "Örneğin ben sınavın başlamasına 40 dakika kala salona girip yerime oturmuştum. Sonra da sınav başlayana kadar maskenin altından gülümseyip sağı solu izlemiştim. Gülümsemek insan zihnini rahatlatıyor. Ayrıca sınav salonuna olan yabancılıktan kurtulmak da çok önemli. Bir de sınav sırasında odağınızı kaybettiğinizi veya paniklediğinizi hissettiğiniz anlarda kafanızı kitapçıktan kaldırıp doğrudan karşıya bakmak zihninizi toparlamanıza yardım edecektir" diye konuştu.


2020 YKS birincisi Serçe'den adaylara: Sınavda gülümseyin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, oyunlar, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2020 YKS birincisi Serçe'den adaylara: Sınavda gülümseyin - Son Dakika


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