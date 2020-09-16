2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak - Son Dakika

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:45 - Kaynak: AA

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